Ahora

"Es lo único que se me escapa"

El aviso de Zaida Cantera al PSOE por la "ganadería": "Cerdán dice que se siente abandonado y podría cargar tinta"

En laSexta Xplica, la exdiputada ha explicado dos de los tres conceptos que se podrían vincular con una posible financiación irregular de la organización socialista.

Zaida Cantera

Zaida Cantera, exdiputada del PSOE, ha dado explicación a esa posible financiación irregular de los socialistas que Santos Cerdán ha dejado en el aire. Para la exmilitar, el que fuera secretario de organización de la formación "tendría que saber" si eso se ha dado dentro del partido.

Además, ha dado explicación a las dudas existentes a si el PSOE se ha financiado de forma irregular: "Lo único que se me escapa es lo de la ganadería".

"Todos los cargos públicos aportamos una cantidad de dinero en el impuesto revolucionario, y aparte pagamos las cuotas del partido. No es una cantidad nimia, no son 200 euros. Depende del cargo", cuenta.

Y luego, los microcréditos: "Eso está fiscalizado. El militante y el simpatizante aportaban".

La cuestión final, lo de la "ganadería": "Es lo único que se me escapa, y Cerdán podría cargar tinta contra el partido porque dice que se siente abandonado".

Las 6 de laSexta

  1. Todos contra Netanyahu: el israelí dice que Hamás manipula al mundo y anuncia que Gaza será ocupada o "liberada" muy "pronto"
  2. EEUU podría invitar a Zelenski a Alaska durante la reunión entre Trump y Putin
  3. Abascal habla sobre Jumilla y apoya las "deportaciones masivas": "Vienen aquí pensando que esta tierra es suya"
  4. ¿Funcionó el protocolo? Así se extinguió el incendio de la Mezquita de Córdoba
  5. La ola de calor seguirá causando estragos: 16 comunidades en alerta este lunes con avisos rojos en Canarias
  6. El cura DJ arrasa en el Medusa Festival: más de 150.000 personas se reúnen en Cullera para escuchar al padre Guilherme