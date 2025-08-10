El aviso de Zaida Cantera al PSOE por la "ganadería": "Cerdán dice que se siente abandonado y podría cargar tinta"

En laSexta Xplica, la exdiputada ha explicado dos de los tres conceptos que se podrían vincular con una posible financiación irregular de la organización socialista.

"Es lo único que se me escapa"

Zaida Cantera, exdiputada del PSOE, ha dado explicación a esa posible financiación irregular de los socialistas que Santos Cerdán ha dejado en el aire. Para la exmilitar, el que fuera secretario de organización de la formación "tendría que saber" si eso se ha dado dentro del partido.

Además, ha dado explicación a las dudas existentes a si el PSOE se ha financiado de forma irregular: "Lo único que se me escapa es lo de la ganadería".

"Todos los cargos públicos aportamos una cantidad de dinero en el impuesto revolucionario, y aparte pagamos las cuotas del partido. No es una cantidad nimia, no son 200 euros. Depende del cargo", cuenta.

Y luego, los microcréditos: "Eso está fiscalizado. El militante y el simpatizante aportaban".

La cuestión final, lo de la "ganadería": "Es lo único que se me escapa, y Cerdán podría cargar tinta contra el partido porque dice que se siente abandonado".