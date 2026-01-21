El aplaudido mensaje de un joven a los propietarios: "Si queréis seguridad, bajad los alquileres"

"No se trata solo del derecho a acceder a una vivienda, sino de poder construir un proyecto vital, que ahora mismo es un privilegio que muy pocos pueden heredar", señaló Javier Muñoz, del Consejo de la Juventud.

"Si queréis seguridad, bajad los alquileres", manifestó Javier Muñoz,del Consejo de la Juventud, en este programa en el que laSextaXplica se centró en el problema de la vivienda.

Para Javier, "el sistema ha fallado a los jóvenes". "Lo que está ocurriendo ahora mismo es que hay un grupo de personas que se está llenando los bolsillos a costa de que la juventud no pueda construirse un futuro", denunció, señalando que la posibilidad de que una persona joven pueda construir su proyecto vital "depende del entorno económico en el que haya nacido".

"Si los padres pueden ayudar a pagar un alquiler o una entrada, hay futuro; si no pueden, esa persona no podrá tenerlo. ¿Por qué? Porque vosotros estáis poniendo los precios en unas cantidades que son inasumibles para los jóvenes", señaló.

"Aquí no conozco a propietarios que estén en bancarrota; sin embargo, sí conozco a muchas personas jóvenes que no llegan a final de mes", añadió Javier, quien también puso el foco en otra consecuencia: "La ausencia de una regulación efectiva que impida que la vivienda sea un negocio para que pase a ser un derecho".

"No se trata solo del derecho a acceder a una vivienda, sino del derecho a poder construir un proyecto vital y un futuro, que ahora mismo es un privilegio que muy pocos pueden heredar", concluyó

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.