Antonio Maestre, a un joven del PP: "Si quieres hablar de comunismo, tienes que hacerlo con un mínimo de formación y rigor"

El periodista también se ha referido durante su intervención a los jóvenes que sienten nostalgia por franquismo y ha opinado que "es normal que si hay una ideología que te dice está bien que trates mal a las mujeres y que seas el que manda, ese ego se alimente".

Antonio Maestre ha defendido en laSexta Xplica que "el comunismo no es un sistema político, sino que es un sistema económico", tras lo que se ha dirigido a Jon Echevarría, miembro de Nuevas Generaciones del PP, para decirle: "Si quieres hablar de comunismo, tienes que hacerlo con un mínimo de formación y un mínimo de rigor al respecto".

"¿Para qué nombras a la dictadura del proletariado si no sabes lo que es?", le ha peguntado entonces al estudiante, a lo que este le ha respondido que se lo explicara. "Si quieres, luego quedamos y te doy unas lecciones sobre lo que es el marxismo económico y cuáles son las fases, pero creo que ahora no es el momento", ha expresado.

Por otro lado, en lo referente a los varones ultras que sienten nostalgia por el franquismo, el periodista ha señalado que "lo que está ocurriendo" en la actualidad "es que hay una base de jóvenes conservadores que durante muchísimo tiempo habían tenido un mínimo de vergüenza a la hora de defender ciertos postulados de defensa de la dictadura y que ahora, como existe un partido como Vox, se han sentido legitimados para poder defender lo que antes hacían en privado y ahora hacerlo de manera pública", tras lo que ha subrayado que "existe un corrimiento conservador de los varones jóvenes".

"Es importante entender que hay muchos varones que con con el avance del feminismo han considerado que en vez de hacer un mínimo de introspección y pensar en qué es lo que pueden hacer para cambiar en su relación con las mujeres, han considerado que es mejor no hacer ningún tipo de cambio, seguir con ese privilegio, seguir tratando a las mujeres como las trataban antes y no cambiar absolutamente nada ni atender a lo que un montón de mujeres con el feminismo están llevando a cabo", ha manifestado.

En este sentido, el escritor ha apuntado que "es normal que si hay una ideología que te dice está bien que trates mal a las mujeres, que está bien que seas el que manda, que está bien que las trates con desprecio, y que está bien que seas el centro de todo, ese ego se alimenta y es mucho más fácil ser el centro de todo que intentar revertir mínimamente y pensar un poco con empatía en todos los que te rodean".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.