Antonio Maestre, a un joven de Nuevas Generaciones del PP: "¿Si tú eres liberal, apoyas al régimen de Pinochet?"

"Hay una base de jóvenes conservadores que durante mucho tiempo había tenido un mínimo de vergüenza a la hora de defender ciertos postulados de la dictadura y que ahora, con Vox, se han sentido legitimados para defenderlos", afirma Antonio Maestre.

Antonio Maestre analiza en el plató de laSexta Xplica por qué los datos reflejan un aumento de los jóvenes hacia la derecha. "Si uno de cada cuatro jóvenes van a votar a Vox, significa que tres no lo van a hacer", afirma el periodista, que destaca que "eso significa que una inmensa mayoría no lo va a hacer".

Además, el colaborador afirma que un joven estudiante de Economía miembro de las Nuevas Generaciones del PP ha hecho una "falacia lógica" al comparar la dictadura de Franco con el comunismo. "Como tú te denominas liberal en lo económico, podemos decir que defiendes al régimen de Pinochet que la Escuela de Chicago aplicó el ladrillo en su economía y, por tanto, todo tu pensamiento económico está invalidado porque hay dictadores como Pinochet que impusieron el régimen liberal", afirma Antonio Maestre.

"El comunismo se tiene que contraponer al capitalismo", destaca Antonio Maestre, que insiste en que "el comunismo no es un sistema político sino económico". Por eso, el también escritor pide al miembro de Nuevas Generaciones del PP que hable "con un mínimo de información y de rigor" ya que le critica que no sabe "lo que es la dictadura del proletariado". "Luego quedamos un rato y te doy unas lecciones de marxismo económico", afirma Maestre.

Además, el periodista destaca que "lo importante es que lo que está ocurriendo es que hay una base de jóvenes conservadores que durante mucho tiempo habían tenido un mínimo de vergüenza a la hora de defender ciertos postulados de la dictadura y que ahora, como existe un partido como Vox, se han sentido legitimados para defender lo que antes hacían en privado".

"Existe un corrimiento conservador de los varones jóvenes porque es importante entender que muchos varones con el avance del feminismo han considerado que en vez de hacer una introspección y pensar qué hacer para cambiar su relación con las mujeres, es mejor no hacer ningún cambio y seguir tratándolas como antes". "Es normal que si hay una ideología que te dice que trates mal a las mujeres, que las trates con desprecio y que seas el centro de todo... entiendo que ese ego se alimenta y es más fácil ser el centro de todo que pensar con empatía en los que te rodean", concluye el periodista.

