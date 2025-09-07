Antonio Maestre, a un inversor inmobiliario que vive en Andorra: "Si el ego se pudiera capitalizar, ganaría todavía más dinero"

"Habla de pagar impuestos en España cuando vive en Andorra", ha criticado el periodista tras escuchar a Pascual Ariño, inversor inmobiliario.

Antonio Maestre no ha podido evitar reaccionar a una intervención en laSexta Xplica del inversor inmobiliario Pascual Ariño, quien se mudó a Andorra. "Si el ego se pudiera capitalizar, tengo claro que Pascual ganaría todavía más de lo que gana", ha expresado Maestre, a lo que ha añadido que "lo bueno de dar como argumento que no fumar vale para comprarte una casa, es que no hace falta ni contestar para desacreditar el argumento". Además, el también escritor ha señalado que el inversor inmobiliario "habla de pagar impuestos en España cuando vive en Andorra".

Así, Maestre ha defendido que "no se puede decir que una experiencia personal es la que marca la realidad de los demás", tras lo que ha respondido a José Luis Azañón, empresario del sector de la peluquería, quien ha dicho que "si suben los salarios, aumenta la inflación". "Lo que ha ocurrido es que ha subido mucho la inflación sin que se suban los salarios. Es el típico argumento que utilizan quienes no quieren pagar más. Los salarios solo se suben cuando se les obliga", ha manifestado el periodista al respecto.