Andrea Levy (PP), tras el escándalo del Hospital de Torrejón de Ardoz: "La izquierda lleva más de 20 años intentando desprestigiar al sistema sanitario de Madrid"

La concejala del PP ha afirmado que "hasta ahora no había ninguna denuncia con respecto al funcionamiento" del hospital de Torrejón de Ardoz, y ha defendido que la Comunidad de Madrid "tiene seis de los diez hospitales más valorados y con mejores datos del sistema sanitario español".

Andrea Levy, concejala de PP en el Ayuntamiento de Madrid, se ha pronunciado en laSexta Xplica sobre el escándalo del Hospital de Torrejón de Ardoz, señalando que "se han dicho algunas cosas de suma gravedad, como que se está reutilizando material sanitario como los catéteres", lo que considera "una auténtica barbaridad, sobre todo, porque pondría en el foco a los especialistas sanitarios".

En este sentido, la política del Partido Popular ha subrayado que eso "pondría en el foco a los enfermeros". "No hay prueba de que esto, después de más de 40 inspecciones que ha tenido este hospital a lo largo de todo este año, se estuviera haciendo de este modo, que sería tan grave para la salud de las personas. Hasta ahora no había ninguna denuncia con respecto al funcionamiento de este hospital", ha defendido.

Según Levy, "lo que es un clásico es que la izquierda lleva más de 20 años, los que hace que no gobierna en la Comunidad de Madrid, intentando malmeter y desprestigiar al sistema sanitario de la Comunidad de Madrid", cuando, según ha dicho, "tiene seis de los diez hospitales más valorados y con mejores datos de todo el sistema sanitario español". "Y lo hace, además, en una semana en la que hay una huelga de médicos indefinidos contra Mónica García, la ministra de Sanidad, por el estatuto marco condiciones laborales que les quiere aplicar", ha apostillado.

