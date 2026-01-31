Ana Pastor viaja a Minneapolis para informar en directo de la situación en la ciudad: "Los matones del ICE siguen, no se han marchado"

La periodista ha conectado en directo con laSexta Xplica para contar cómo está viviendo la población la tensión y violencia generada por el ICE.

Ana Pastor ha viajado a Minneapolis para informar en directo sobre la situación en la ciudad de Minnesota, donde se viven unos días de mucha tensión a raíz de los asesinatos cometidos por el ICE. "Hay muchas menciones a los nazis, carteles diciendo que los nazis se marchen", ha señalado la periodista, quien ha indicado que se escuchan gritos de "¡ICE fuera!".

"La mayor parte de la gente que hay aquí son latinos, pero también hay muchísima gente blanca que quiere demostrar que sus vecinos son importantes, que les importan, y vienen aquí para recordar que el ICE, los matones de Trump, siguen, porque no es verdad que se hayan marchado", ha denunciado.

