Aitor Esteban: "Soy independentista, pero vivo en la realidad y respeto las mayorías y las reglas"

En una entrevista que Aitor Esteban concede a laSexta Xplica, el presidente del PNV reconoce que cree que España no conoce la realidad de Euskadi. "Por eso Ayuso dice lo que dice", afirma.

Aitor Esteban ha acusado hasta ahora a Pedro Sánchez de ignorar la realidad política, gobernar sin mayoría parlamentaria y sostenerse únicamente en el miedo a la extrema derecha mientras evalúa una posible convocatoria electoral en esta entrevista que concede a laSexta Xplica.

Tras advertir a Gabriel Rufián que desde Madrid le están "lanzando cantos de sirena" el presidente del PNV aborda con José Yélamo un tema espinoso: "¿Cree que en el resto de España somos conscientes de la realidad de Euskadi". El dirigente vasco lo niega. "Por eso Ayuso dice lo que dice", afirma el dirigente vasco haciendo referencia a las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, en las que afirma que "ETA está preparando su asalto al País Vasco y a Navarra" por los pactos del PSOE con Bildu.

Para Esteban, en el País Vasco hay una "pugna electoral, ideológica y dialéctica" en el "buen sentido" y destaca que allí "las formas no se han perdido" y que se respetan y dialogan. "Intentamos llegar a acuerdos transversales a través de formaciones", asegura recordando sus negociaciones con PSOE, Podemos y Bildu.

El periodista le da la vuelta a la pregunta inicial: "Y ustedes, tanto la clase política como la sociedad en general, ¿tienen conciencia de la realidad de otros lugares de España como Andalucía o Extremadura?". Esteban asegura que en Euskadi hay una "máxima" que todos comparten: "no ir jorobar a nadie ni a perjudicar a nadie". "No se me va a ocurrir apoyar una medida en detrimento de nadie", afirma, para después asegurar que en grandes términos, sí que están al tanto de lo que ocurre.

Esteban aclara que su objetivo final es la independencia: "Lo he dicho siempre: yo soy independentista, pero vivo la realidad". "Mientras tanto, respetar las mayorías, lo que hay, y a jugar con las reglas del juego. Pero somos, por encima de todos, demócratas", detalla.

