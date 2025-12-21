Aitor Esteban: "A Rufián le están lanzando cantos de sirena desde Madrid"

El presidente del PNV concede esta entrevista a laSexta Xplica para analizar la viabilidad de la continuidad del Gobierno tras los últimos escándalos que le han salpicado. Aitor Esteban cree además que hay quien está intentando llevar a sus filas al portavoz de ERC, Gabriel Rufián.

Aitor Esteban, presidente del PNV, reprocha a Pedro Sánchez en esta entrevista con José Yélamo para laSexta Xplica su intención de continuar la legislatura sin una mayoría suficiente en el Congreso tras la retirada de apoyos de Junts. A su juicio, el escenario político solo ofrece dos salidas: una "dimisión con convocatoria electoral" o una "moción de censura", aunque descarta esta última porque implicaría el apoyo de Vox. Esteban insiste en que el presidente del Gobierno "en estos momentos no tiene una mayoría en el Parlamento" y critica con extrañeza que pareciera asumir este hecho sin inmutarse.

El dirigente vasco critica duramente la actitud de Sánchez ante lo que define como un "ruido tremendo, semana a semana", derivado de los problemas judiciales, las tensiones internas en el PSOE y "todos los temas del machismo", reprochándole que actúe como si "aquí no pasara nada". Considera que esta situación afecta "en términos democráticos a todo el mundo" y advierte de que prolongarla durante "un año y medio" únicamente para evitar "que llegue la ultraderecha" puede resultar contraproducente, ya que el desgaste continuado podría acabar generando "una situación peor" en la opinión pública.

Tras analizar la situación del Gobierno, el presidente del PNV habla de Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, y de "los cantos de sirena" que, a su juicio, "le lanzan desde Madrid". Esteban considera que "también" desde el Partido Socialista intentan atraerle, pero "no de manera directa", sino "a través de los medios".

"Evidentemente, yo creo que habrá preocupación también por la división de la izquierda y piensan que él puede aglutinar, pero no sé lo que está pensando Gabriel ni lo que va a hacer", reflexiona. "Él tendrá unas preocupaciones y tendrá que valorarlo", zanja.

