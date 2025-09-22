Afra Blanco: "Si tanto les gusta a algunos la extrema derecha que se vayan con los derechos conquistados por ella, ¡spoiler, ninguno!"

"¿Por qué os sentís amenazados? ¿Por las pensionistas, el colectivo, los migrantes, el feminismo? ¿Qué os hemos robado? ¿Qué privilegio?", ironiza Afra Blanco en laSextaXplica, lanzando la pregunta a "los hombres que se definen como fachas".

El programa laSextaXplica abordó esta semana un fenómeno que preocupa tanto en el ámbito político como social: el crecimiento del apoyo a la extrema derecha entre los sectores más jóvenes y la propagación de su discurso en redes sociales.

Durante el debate, Afra Blanco no se cortó a la hora de criticar a los 'fachavales'. "Si tanto les gusta a algunos la extrema derecha, pues que se vayan con la extrema derecha y con los derechos conquistados por ellos, ¡spoiler, cero, ninguno!", ironizó la sindicalista.

"Alguien me tendrá que explicar lo que es la extrema izquierda. Porque igual la extrema izquierda es que aquellas empleadas del hogar que tienen en casa a las que llaman precisamente criadas, les reclamen el pago de las horas extras. Si eso es ser de extrema izquierda, yo lo soy", confesó Afra, lanzando una pregunta directa a quienes se autodefinen como simpatizantes del fascismo: "Nos mienten y nos engañan porque pretenden robar nuestra libertad, ¿por qué se sienten tan amenazados?".

"¿Por qué os sentís frustrados? ¿Por las pensionistas, por el colectivo, por los migrantes, por las mujeres y el feminismo? ¿Qué os hemos robado? ¿El privilegio? ¿El privilegio de poder decidir sobre nuestra vida?", sentenció Afra Blanco.