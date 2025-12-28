Afra Blanco defiende a la población migrante de España frente al discurso de Vox: "Los nazis culpaban de todo a los judíos"

"Se acusa de los males de la sociedad al comunismo y a los colectivos mientras que en el pasado los nazis acusaban de los males de la sociedad a los judíos. Primero fueron los judíos y luego los demás", señala Afra Blanco.

Afra Blanco analiza en el plató de laSexta Xplica el aumento de la extrema derecha entre la población joven. "La peligrosa Yolanda Díaz ha estado en todos los actos de la Constitución, quien no ha estado es vuestro socio, Vox, porque no defiende la democracia, hacéoslo mirar", destaca Afra Blanco, a un joven miembro de las Nuevas Generaciones del PP que afirma considerarse liberal.

La sindicalista también contesta a otro joven que defiende el aumento de la extrema derecha: "No voy a votar a Vox, precisamente, porque defiende un modelo de sociedad que nadie podría criticar, porque en dictadura no se podía". "Escucha, estamos en un momento en el que para sorpresa de nadie y a lo largo de la humanidad hemos podido ver cómo se acusa de los males de la sociedad al comunismo y a los colectivos mientras que en el pasado los nazis acusaban de los males de la sociedad a los judíos".

"Llegaron a gobernar a través de las urnas y fueron los judíos y, después, todos los demás", asegura la sindicalista, que recuerda a estos jóvenes que "Vox acusa a las personas inmigrantes y a las mujeres de los males de los demás": "Especialmente acusan a las personas inmigrantes, que dicen que si roban, o se llevan las ayudas". "De hecho, estamos ante un relato facilón, mentiroso y peligroso", asegura Afra, que recuerda que "desde 2005 se ha doblado la población migrante en España y la criminalidad ha caído".

"De hecho en el aumento del PIB mucho ha tenido que ver la población migrante, que aporta el 10% de los ingresos a nuestro Estado de Bienestar y solo recibe el 1%", insiste Afra, que explica que "400.000 personas migrantes se hicieron autónomos el año apsado, es decir, no roban trabajo, sino que lo cobran". "No es culpa de los migrantes que los jóvenes estén cobrando poco, es culpa del empresario que no reparte", asegura la sindicalista, que destaca que "es culpa de la persona que especula con la vivienda que los jóvenes no se puedan independizar".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.