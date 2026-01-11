Afra Blanco advierte de que "las democracias están en peligro": "Hemos convertido en respetable algo que nunca debería haberlo sido"

¿Está la democracia en peligro? Es la pregunta que abre el debate social de esta noche en laSexta Xplica. La sindicalista Afra Blanco tiene clara la respuesta y no puede evitar acordarse de Hitler.

¿Hay un nuevo orden -o como refiere José Yélamo- desorden mundial? ¿Por quién está dirigido? Estas preguntas sobrevuelan todo el programa de esta noche de laSexta Xplica en el que hay una cuestión que sobresale por encima de todas las demás: ¿está la democracia en peligro?

Las políticas populistas de personajes como Donald Trump, Xi Jinping o Vladímir Putin preocupan a los expertos, que dibujan un futuro incierto señalando que se trata de líderes indiscutibles que se dirigen de manera directa a la confrontación, más aún tras la intervención de EEUU en Venezuela.

"Las democracias están en riesgo porque hemos permitido que se convierta en respetable aquello que jamás debía serlo", sentencia Afra Blanco al tomar la palabra, y recuerda en su discurso el Holocausto. "No era respetable que Hitler aniquilara al pueblo judío, pero lo dijo. Tampoco era respetable que se expulsara a comunistas, a gitanos, a gitanas, a sindicalistas en la Alemania nazi, pero lo dijo, lo llevaba hasta en su programa electoral", recuerda.

La sindicalista interpela a una votante de Donald Trump presenta en el plató: "No es respetable que Trump pretenda anexionarse por las buenas o por las malas a Groenlandia". Tampoco se olvida de Netanyahu a quien acusa de "querer borrar de la faz de la tierra a los palestinos".

Blanco también mira dentro de nuestras fronteras y dedica unas palabras a Vox: "Tampoco es respetable que Vox quiera bombardear cayucos o lanchas con personas a bordo".

"Hoy todos entendemos que el Goebbels del pasado se tendría que haber parado, frenado y encarcelado. Es por eso que no entiendo por qué estamos permitiendo que los Goebbels del siglo XXI proliferen y existan", añade. "Las democracias caen porque existen acciones concretas, nombres y apellidos y, sobre todo, sociedades que permiten que se iguale la mentira a la verdad, el odio al respeto y la desigualdad a la igualdad".

