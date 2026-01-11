Un abogado que estuvo presente en la declaración de Maduro: "El juez lo llamó al orden y empezó a cambiar su actitud a más cauteloso y hasta nervioso"

Nizar el Fakih, abogado que estuvo presente en la declaración, ha asegurado en laSexta Xplica que el venezolano entró como se le ha visto en las imágenes y su actitud cambió tras interactuar con el juez federal.

Nicolás Maduro ha declarado esta semana ante un juez en Estados Unidos en una comparecencia en la que estuvo presente Nizar el Fakih, un abogado que ha relatado en laSexta Xplica cómo vio al venezolano.

"Cuando entró a la sala parece el Maduro que ustedes han visto en imágenes. Entró saludando, estrechó las manos de sus tres abogados privados y desde mismo modo nos dio el 'Happy New Year' (feliz Año Nuevo) en inglés. Por el contrario, Cilia sí tuvo una actitud mucho más retraída", ha comentado.

No obstante, ha matizado que la actitud de Maduro cambió después de un momento concreto: "Ese Maduro que entró en la sala luego cambia cuando se enfrenta al juez, que es un juez federal que tiene 92 años de edad y tiene una larga trayectoria. Una vez que él le toca interactuar, intenta reclamar inmunidad por su cargo de jefe de estado e intenta hacer reclamo por su procedimiento de detención, el juez le llama al orden porque en ese momento le había preguntado su nombre y apellido".

"Y creo que ahí empieza un Maduro como a asimilar que estaba enfrentando una corte federal y empieza a cambiar la actitud a un Maduro más cauteloso, hasta nervioso mirando a los lados, preguntando a los abogados y tomando notas por momentos", añade.

