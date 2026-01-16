'Yankees, Go Home', el lema antiimperialista que se propagó por América Latina y ahora resurge por las intervenciones de Trump

Carlota García Encina, investigadora principal para Estados Unidos del Real Instituto Elcano, explica en este vídeo cómo el antiimperialismo de los 80 contra las intervenciones de EEUU empapó a Gobiernos como los de Chávez o Maduro.

'Yankees Go Home'. Ese lema llega a apadrinar una 'moda', la del uniforme de guerrillero, boina incluida, y camiseta antimperialista.

Carlota García Encina, investigadora principal para Estados Unidos del Real Instituto Elcano, explica en el vídeo sobre estas líneas que las intervenciones en América Latina durante los años 80 "es una etapa no positiva para Estados Unidos", ya que resurge un sentimiento de antiamericanismo y cierto nacionalismo "en el que luego se empaparon muchos gobiernos, como incluso el propio Chávez o Maduro".

Un movimiento antiimperialista que la activista Gabriela Serra vivió, en primera persona, en una Guatemala en plena guerra civil, después de la intervención de EEUU.

Gabriela llega con las Brigadas Internacionales de Paz a Guatemala para hacer de escudo humano. Allí tuvo que ver cómo la Policía, el Ejército o los escuadrones "hacían allanamientos en las oficinas de organizaciones que trabajaban por los derechos humanos, los derechos sindicales o los derechos laborales".

Su labor allí, explica, era "hacer acompañamiento" a personas amenazadas de muerte o familias que tenían algún secuestrado.

Entonces reinaba un sentimiento antimperialista que ahora se vuelve a ver en varios países latinoamericanos que invitan 'educadamente' a los 'gringos' a marcharse.

