Xosé Hermida, sobre la fama de seductor de Julio Iglesias: "En determinados sectores de la población despertaba admiración"

El cantante no dudaba en dar besos sin pedir permiso a periodistas que lo entrevistaban. Un gesto que lejos de ser criticado, provocaban las risas de los espectadores.

Julio Iglesias siempre ha sido asociado con la seducción. Xosé Hermida destaca que el artista presumía de ser un seductor y un mujeriego, "pero era casi con un timbre de admiración, un timbre de gloria".

En su momento, como destaca el periodista, no era algo que se criticara. "Incluso en determinados sectores de la población despertaba la admiración del triunfador", añade.

El cantante llegaba, incluso, a dar besos no consentidos a periodistas que le entrevistaban. "Nos pasaba que nos hacía gracia", señala Elena Cabrera, "y ha llegado un punto en el que ha dejado de hacernos gracia estas cosas, ya no nos reímos, ya no nos caen simpáticos los hombres que se sobrepasan, que piropean, que roban besos".

"En enero de 2026 se siguen haciendo entrevistas, comentarios en platós de televisión cargados de machismo, de condescendencia, de cosificación de las mujeres", concluye Ángeles Caballero, "nos creemos ahora muy modernos y se sigue haciendo".

