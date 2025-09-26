Victoria recuerda que tuvo que contar a su hermano que iba a ser fusilado: "Él no quería morir con garrote vil"

Victoria Sánchez-Bravo estaba en la cárcel de Carabanchel cuando descubrió que condena a pena de muerte contra su hermano José Luis era firme. El joven estaba junto a otros tres condenados: José Humberto Baena y Ramón García Sanz.

Pocas semanas antes de su fallecimiento, Francisco Franco condenó a 11 personas a pena de muerte, acusándolos de atentar contra miembros de la Policía y la Guarda Civil. Victoria Sánchez-Bravo, hermana de José Luis, uno de los condenados, recuerda cómo vivió la última noche que pudo estar con su hermano.

La mujer descubrió que la sentencia era firme en la cárcel de Carabanchel, cuando visitaba a su hermano. "Cuando entré a despedirme de mi hermano no sabía que lo iban a matar", cuenta, "me enteré que habían dado el enterado allí en la cárcel".

Ella, además, fue la encargada de contarle a su hermano, José Luis, a Ramón y a Humberto, que los iban a ejecutar. Victoria cuenta que les explicó que habían indultado a seis compañeros suyos, pero que cinco iban a ser fusilados. "Tú eres uno de ellos", le dijo a José Luis.

Su hermano le dijo que no quería morir con garrote vil. "Entonces le dije que iban a ser fusilados al amanecer", recuerda. Los tres estaban en celdas contiguas y los familiares estaban frente a ellos sentados. "Estuvimos cantando toda la noche canciones gallegas", recuerda Victoria. "Dentro de lo que cabe, estaban bastante serenos, demasiado fuertes eran los tres", afirma.

Román Orozco, periodista de 'Cambio 16', cuenta que en su medio decidieron montar guardia en la cárcel de Carabanchel. "Estábamos en espera de ver cómo se sucedían los hechos", indica. Ahí también había otros periodistas y ciudadanos que habían ido a protestar.

Victoria recuerda como José Luis se pudo despedir de Silvia, su mujer, que en ese momento estaba embarazada. "Estuvo toda la noche acariciándole la barriga", cuenta. José Luis, durante la noche, le hizo recomendaciones a su mujer como, por ejemplo, que educara a su hijo para que tuviera una conciencia social.

