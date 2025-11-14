El último acto en que los españoles vieron a Franco vivo: "No hubo manera de entenderle ni una sola palabra"

laSexta Columna recuerda las últimas semanas de la vida pública de Franco, desde su último acto público a los últimos consejos de ministros que presidió "enganchado a unos sistemas de control para que no le diera un síncope".

El 1 de octubre de 1975, hordas de fanáticos franquistas esperan la salida del dictador. Son las últimas imágenes que los españoles de 1975 verían de Franco... vivo.

En ellas se aprecian bien los estragos del párkinson en su mano y las dificultades para ser entendido sin subtítulos. "No hubo manera de entenderle ni una sola palabra", recuerda el periodista Jesús M. Zuloaga, que asegura que aún así "la gente aplaudía y gritaba 'Franco, Franco'".

Manuel Ovalle, cámara de televisión, apunta que, a partir de ese momento, "siempre había uno o dos equipos de filmación de Televisión Española en las puertas de El Pardo".

Pese a que los focos estaban puestos en su domicilio, de Franco poco se sabía, aunque participa en algunos actos. Imágenes como las que se pueden ver en el vídeo sobre estas líneas no son emitidas debido a su apreciable deterioro.

En este sentido, Zuloaga explica que los últimos consejos de ministros, Franco los presidió "enganchado a unos sistemas de control que estaban conectados a una sala contigua donde estaba parte de su equipo médico habitual", con el objetivo de que "no se produjera algún tipo de fallo cardiaco o que le diera un síncope".

