Sor Marta cuenta por qué decidió convertirse en youtuber: "Quería dar a conocer esta vida, sin más"

La Iglesia Católica también tiene presencia en las redes sociales a través, por ejemplo, religiosos y religiosas. Un ejemplo de ello es sor Marta, una monja benedictina que publica vídeos en plataformas como Youtube o TikTok.

Sor Marta es una religiosa benedictina que ha conseguido popularizase gracias a sus redes sociales. "Soy la encargada de la parte online, tanto de la tienda como de las redes sociales", cuenta a laSexta Columna. Además, también se encarga de la portería, del timbre, de atender al teléfono y de la formación de las novicias.

La religiosa decidió mostrar el día a día de su congregación a través de las redes. Antes de hacerlo, como explica, pidió permiso a la madre superiora. "Siempre hay el voto de obediencia y le pareció bien". En sus redes, la religiosa muestra lo que hacen, desde sus rezos, la vida en el monasterio o la vivencia del evangelio.

Marta decidió dejar todo, siendo muy joven, para ser religiosa. Como explica, siempre se pueden tener dudas con respecto a la vocación ya que, en ocasiones, se puede sentir más fuerte a nivel espiritual o más débil, algo a lo que se puede enfrentar todo el mundo. "Entonces más que dudas, pueden ser etapas mejores y peores".

Sor Marta, actualmente, tiene más de 435.000 seguidores en todas sus redes sociales. La Iglesia Católica sabes que es necesario llegar a más personas y, como señala el periodista Jesús Bastante, el propio papa Francisco llegó a hablar sobre "misioneros digitales".

"Hay personas con muy buena voluntad y con mucha capacidad de entrar en foros donde la Iglesia tradicional no sabe llegar y que aportan un mensaje optimista de cuidados, de evangelio...", expone el Redactor jefe de Religión Digital.

