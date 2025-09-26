Román Orozco, sobre los últimos fusilados del franquismo: "Las sentencias estaban dictadas antes de que se celebrara el juicio"

Los acusados se enfrentaron a numerosas irregularidades durante el consejo de guerra en el que, finalmente, fueron condenados. Las pruebas de las defensas fueron denegadas ya que la acusación quería un juicio rápido.

Los últimos fusilados de Franco fueron condenados después de un consejo de guerra plagado de irregularidades. Magda Oranich, abogada de Juan Paredes 'Txiki' en el consejo de guerra, también sufrió estas irregularidades. Como expone, no tuvo ninguna duda al enfrentarse a la defensa de 'Txiki'. En su caso, el joven estaba acusado de matar a un policía durante un atraco.

Magda intentó desmontar la acusación. "No había pruebas suficientes", denuncia, "incluso uno de los testigos dijo: 'El que tiró era un hombre alto'. Y Txiki media 1,50". La abogada expone que denegaron todas las pruebas de las defensas. Los letrados intentaron retrasar el proceso, pero, como recuerda Oranich, "con petición de muerte, pues en dos horas o tres por la mañana y dos horas o tres por la tarde, y 'pimpam' fuego, y nunca mejor dicho".

No pudieron evitar la pena de muerte. Magda cuenta que la madre de 'Txiki' quería abrazar a su hijo por última vez. Por ello, decidió hablar con el presidente del consejo de guerra para intentarlo. Este permitió que el joven pudiera despedirse de su madre.

Se dictaron 11 condenas de muerte en total. Entre ellas, la de José Luis Sánchez-Bravo. Cuando Victoria supo la condena, no dudó en rebelarse contra sus inquisidores. "Les grité '¡Asesinos, que queréis matar a mi hermano!'". Victoria recuerda como fue detenida por Antonio González Pacheco, conocido como 'Billy el Niño'.

"Era un alfeñique, así con la cabeza gorda", cuenta. El policía quería llevarla hasta la DGS, pero alguien le ordenó que la dejara en el hotel en el que se hospedaba y, finalmente, no fue detenida.El periodista Román Orozco considera que la sentencia estaba "dictada antes de que se celebrara el juicio".

