¿Por qué Trump indultó a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, condenado por narcotráfico?

El expresidente hondureño fue condenado a 45 años de prisión. El presidente, que justifica la detención de Maduro acusándolo de narcoterrorismo, no dudaba en perdonar la pena impuesta a Orlando Hernández.

Estados Unidos ha justificado la captura de Nicolás Maduro presentándolo como el líder de un cartel de la droga llamado soles. Pero, tras su detención, el Departamento de Justicia estadounidense retiró la afirmación de que este cartel era un grupo real. A pesar de ello, han mantenido que Maduro sí permite el narcotráfico.

"Los soles va por los soles que llevan los militares venezolanos", explica el periodista Mario Saavedra. La acusación, como señala, esa acusación de narcoterrorismo era una excusa legal, "con algún sustrato real probablemente".

Y es, como indica el responsable de Internacional en 'El Periódico de España', "Venezuela, en el mayor de los casos, en su lugar de tránsito para Europa, no para Estados Unidos". "Sin saber cómo va a terminar el juicio a Maduro, yo diría que el uso de Donald Trump de la etiqueta narcoterrorista, es utilitarista y falso", añade.

A pesar de su supuesta lucha contra el narcotráfico, Trump indultó al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de prisión por narcotráfico. El presidente estadounidense justificaba su decisión afirmando que, aunque alguien venda drogas en un país, eso no significa que se deba arrestar a su presidente y encarcelarlo el resto de su vida. Orlando Hernández, casualmente, pertenece a un partido de extrema derecha al que Trump sigue apoyando.

"El indulto a Juan Orlando Hernández es la prueba definitiva de que Trump no es honesto cuando dice que ha detenido a Maduro por liderar el narcoterrorismo desde Venezuela", concluye Saavedra.

