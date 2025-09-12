Una profesora relata la amenaza de un alumno captado por un grupo ultra: "Me prohibió hablar de las mujeres en la historia"

Isabel estaba explicando en clase el debate sobre el voto femenino en España cuando uno de sus alumnos, radicalizado, la interrumpió: "Dijo que no teníamos ningún valor ni deberíamos existir en la historia".

Isabel ha sido profesora desde los primeros años de la democracia. En casi cuatro décadas como docente ha visto de todo, pero nada como la radicalización actual de algunos jóvenes. "En 38 años he tenido alumnos de todas las ideologías, pero siempre han asistido a estas clases con respeto, con mucho interés, con mucha educación. Pues ahora esto está cambiando en algunos lugares", lamenta esta profesora jubilada.

Su instituto, asegura, no era de los más problemáticos, pero aun así sufrió la agresividad de algún alumno. Uno de esos episodios ocurrió durante una clase en la que estaba explicando el debate entre Clara Campoamor y Victoria Kent sobre el voto femenino. "No pude terminar porque un alumno me lo prohibió", recuerda.

"Luego supimos que había sido captado por un grupo extremista. Y él me cortó, no me dejó continuar la clase, y me dijo que me prohibía que hablara de las mujeres en la historia, porque no teníamos ningún valor ni deberíamos existir en la historia", reemora. Una amenaza "muy violenta": "Me dijo que no volviera a repetirse", explica.

Mientras líderes de ultraderecha como el vicepresidente estadounidense J.D. Vance o Santiago Abascal, empujan al descrédito de los profesores, los docentes como Isabel se encuentran cada vez más con alumnos irrespetuosos que se niegan a admitir cualquier punto de vista contrario al suyo.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.