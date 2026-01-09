Mario Saavedra describe cómo fue la operación de EEUU para capturar a Maduro: "Fue de película, literalmente"

La CIA infiltró un agente en el gobierno venezolano para así seguir los pasos del líder venezolano. Además, llegaron a crear una réplica del búnker de Maduro para poder ensayar la operación al milímetro.

El 2026 comenzaba con una noticia que sorprendía al mundo: la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. Esta operación militar comenzó en mitad del verano caribeño, cuando llevaron a cabo una acción militar en la que se desplegaron 150 aeronaves, 15.000 soldados y varios barcos, entre ellos el portaviones Gerald Ford, el más grande del mundo.

La segunda parte se inició cuando, supuestamente, la CIA infiltró a un agente en el gobierno venezolano para seguir los pasos de Maduro. "Consiguieron información, el detalle de la ruta diaria de Nicolás Maduro", expone el periodista Mario Saavedra.

El ejercito estadounidense, como explica el responsable de Internacional en 'El Periódico de España', realizó una réplica del búnker de Nicolás Maduro y allí ensayaban los comandos de la Delta Force para así optimizar el tiempo hasta llegar a su objetivo.

Poco después de las dos de la madrugada del 3 de enero, los soldados estadounidenses consiguieron acceder hasta el líder venezolano. Para ello, tuvieron que enfrentarse a los Avispas Negras, la guardia que lo protegía.

"Según el Gobierno venezolano, ha habido decenas de muertos, incluidos civiles y, por supuesto, la guardia que protegía a Nicolás Maduro", expone Saavedra. "Por lo demás, ha sido una operación de película, literalmente", señala. Esta culminó con éxito ya que consiguieron su objetivo: capturar al Nicolás Maduro.

La espectacularidad de la operación, además, ha servido al propio ejército de EEUU para darse publicidad. Según expone el propio ejército, como señala el periodista, Maduro no pudo ni entrar a la habitación del pánico fortificada.

"Le detuvieron, se lo llevaron al helicóptero, al barco de guerra Iwo Jima", indica Saavedra. De allí, fue trasladado a la base de Guantánamo y, después, a Nueva York, "donde le exhibieron rodeado de decenas de agentes de la agencia antidroga, que no había participado, en principio, en esta operación".

