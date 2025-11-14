Marcelino Martín Arrosagaray, dio la exclusiva de la muerte de Franco: "Nos adelantamos y rompimos los esquemas del Régimen"

laSexta Columna habla con Marcelino Martín Arrosagaray, el periodista de Europa Press que fue el primero en lanzar la noticia de la muerte de Franco. Lo hizo media hora antes de la hora oficial, por lo que sufrió la reprimenda del Régimen.

Según Antonio Piga, embalsamador de Franco, el dictador habría muerto mucho antes de lo que dice su certificado de defunción, pero durante aquellas últimas horas hubo alguien más que sabía que Franco no había muerto a la hora que dijo el Régimen.

Aquel 20 de noviembre de 1975, Marcelino Martín Arrosagaray trabajaba en Europa Press e iba a ser el primero en lanzar la noticia de la muerte de Franco.

En el vídeo sobre estas líneas, el periodista recuerda cómo tras la llegada al hospital de los jefes de la Casa Civil y Militar, algo poco habitual, empezaron a consultar a sus fuentes, hasta que de repente una de ellas le dijo: "Oye, que esto está hecho".

En ese momento, Arrosagaray se dirigió hacia la máquina de teletipos. El mensaje que tenía que enviar a medios de comunicación de todo el mundo estaba pactado de antemano con sus jefes: "Franco ha muerto, Franco ha muerto, Franco ha muerto. Nada más", explica.

Marcelino recuerda que en ese momento "el vértigo era enorme" a la hora de apretar el botón de transmisión. De hecho, cuenta que su jefe de teletipos "no se atrevía a darle al botón", hasta que él tuvo que "animarle dándole un pequeño meneo".

La noticia salta a las 4:58, casi media hora antes de la muerte oficial de Franco. Un éxito informativo por el que brindarían con un champán que el Régimen no les dejó saborear.

En este punto, Arrosagaray recuerda que recibió una llamada de la Dirección General de Prensa "con muy mal gusto" donde le decían "que me iba a tragar el teletipo".

La respuesta de Marcelino fue contundente: "Oye, no sabes lo mal que me siento en este momento y lo inoportuno que es lo que me estás diciendo, porque tú sabes mejor que nadie que lo que he dado es verdad porque están confirmadas todas las fuentes". "Le mandé un mensaje porque no estaba yo tampoco para bromas, ¿entiendes?", comenta.

Arrosagaray asegura que "lo que hizo Europa Press fue estropearles la fiesta porque nos adelantamos y ya se rompieron todos los esquemas de ellos".

