Manuel Moure exige justicia por la muerte de su hijo en el Pozo Emilio del Valle: "A mí no me van a doblegar"

Este minero jubilado perdió a su hijo en 2013, mientras este trabajaba en el Pozo Emilio del Valle. Para él, la pérdida de su hijo se debió a una negligencia, y, desde entonces, lucha para demostrarlo.

Manuel Moure comenzó a trabajar en el Pozo Emilio del Valle en 1963, con tan solo 18 años. Él era hijo de minero y, después, también fue padre de minero. "He tenido que luchar, huelgas incluidas", explica.

Este minero jubilado ha tenido que volver a luchar, pero por su hijo, Manuel, que fallecía en 2013 mientras trabaja en la misma mina en la que él lo hizo durante 30 años. Junto a su mujer, Toñi Fernández, nunca van a parar de exigir justicia y demostrar que la falta de medidas de seguridad fue lo que provocó la negligencia que se llevó a su hijo y a otros cinco compañeros. Como exponía Toñi frente a la prensa, "nosotros tenemos que pelear hasta el último momento".

En 2023, diez años después del fallecimiento de Manuel, en 2023, consiguieron que los responsables de la mina se sentaran en el banquillo de los acusados. "Nadie creía que estos señores pasaran por el banquillo", indica Moure, "porque jamás hubo una denuncia por un accidente". "Los sentamos, los sentamos", afirma, "porque a mí no me van a doblegar".

En total, sentaron en el banquillo a 16 personas, entre ellas altos cargos. A pesar de ello, Manuel mantiene su desconfianza. "El dinero llama al poder y el poder hace las leyes o las tumba o las cambia, o lo alarga para que te aburras", expone.

