Manuel, su hijo falleció en una mina: "Desde el minuto uno sabía lo que había pasado, sin decirme nadie nada"

En octubre de 2013, en el Pozo Emilio del Valle, en León, seis mineros fallecían asfixiados con gas grisú. Entre ellos, Manuel, que fallecía meses antes de poder prejubilarse. Sus padres defienden que lo sucedido "fue una negligencia".

El pasado 31 de marzo cinco trabajadores perdieron la vida en la mina de Cerredo, en Asturias. Todo apunta a que estos mineros estaban extrayendo carbón de manera clandestina y sin tener las medidas de seguridad imprescindibles para ello. Este accidente se produjo 12 años después de otro que ocurría en el Pozo Emilio del Valle, en León. En este último perdió la vida Manuel, hijo de Manuel Moure y Toñi Fernández.

Manuel trabajó durante más de tres décadas en el mismo lugar en el que perdió la vida su hijo. "Iba de generación en generación y ya está", cuenta, "era lo que había". Su padre confiesa que cuando le cuando les comunicaron que había sucedido el accidente tenía claro qué había pasado sin necesidad de que le dijeran nada más.

Él heredó el oficio también de su padre y, por ello, no tuvo nada que objetar cuando su hijo le comunicó que también iba a entrar en la mina. Como cuenta Toñi, Manuel era "alegre, deportista, le gustaba estar siempre en la montaña".

Víctor del Reguero, Coautor del libro 'Don Vito, una historia de mafia, política y carbón', cuenta que el accidente del Pozo Emilio fue "especialmente doloroso por lo que significó". "Era al final de la etapa de la minería, fue el que parecía que iba a ser el último accidente, que hubo, por desgracia, no ha sido así", añade.

