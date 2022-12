El 28 de junio se celebra el Día Internacional del Orgullo LGTBIQ, en el que se conmemoran los disturbios de Stonewall (Nueva York, EEUU) en 1969, que marcaron el inicio del movimiento de liberación homosexual.

Y es que ese día la policía de Nueva York organizó una redada contra el pub 'Stonewall Inn', que era frecuentado por gente del colectivo LGTBI. Los vecinos del barrio y la gente que frecuentaba el pub se unieron contra la Policía reivindicando sus derechos, creando manifestaciones espontáneas con el objetivo de que todo el colectivo LGTBI pudiese amar, e ir libremente a cualquier lugar sin temor de ser arrestados. Esto supuso el inicio de una revolución que hoy en día continúa.

Desglosamos los términos que componen las siglas LGTBIQ:

L - Lesbiana: Mujer que se siente atraída emocional, afectiva, romántica y/o sexualmente por otra persona de su mismo género.

G - Gay: Atracción emocional, afectiva y/o sexual que tiene una persona hacia otras de su mismo género. El activista Asier Santamaría explica que prefiere este término antes que homosexual porque este último se ha utilizado "para patologizarnos".

T - Transexual o transgénero : Identidad de género que recoge a las personas que se identifican con el género opuesto al de su género asignado al nacer y requiere de un proceso físico de hormonación (no necesariamente de cirugía de reasignación).

B - Bisexualidad : Capacidad de sentir atracción romántica, afectiva y/o sexual por personas de más de un género/sexo no necesariamente al mismo tiempo, no necesariamente de la misma manera y no necesariamente en el mismo grado ni con la misma intensidad.

I - Intersexual : Persona que nace con características sexuales (como cromosomas, genitales y/o estructura hormonal) consideradas de uno u otro género. Algunos médicos aconsejan a los padres de bebés intersexuales practicarles intervenciones quirúrgicas para eliminar alguna de estas características pero existe un riesgo alto para los bebés intersexuales que no han manifestado su verdadera identidad sexual.

Q - Queer : Término acuñado para definir a todas aquellas personas que no quieren clasificarse bajo etiquetas tradicionales por su orientación e identidad sexual. Lo queer deconstruye la sexualidad normativa y traspasa lo socialmente aceptado, esto es, la vida heterosexual, monógama, con personas de edad similar y clase social…

En la actualidad, a las siglas LGTBI se ha añadido '+' para incluir y representar a cualquier otra identidad que se quede en el medio de todas las anteriores o en ninguna parte. En concreto, el símbolo '+' se utiliza para hacer referencia a otras minorías sexuales como asexuales (no sienten atracción sexual), sexos fluidos (aquellos que van cambiando su identidad de género) o pansexual (siente atracción por cualquier género sin basarse en la estética, sino en su manera de comportarse).