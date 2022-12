Casi todos los puntos más polémicos de la Ley de Seguridad Ciudadana están relacionados con la policía. Tanto que según publica eldiario.es la ley la ha elaborado “un antiguo mando de los antidisturbios”.

Francisco Martínez, Secretario de Estado de Seguridad, declara que “la elaboración del borrador ha sido realizada por asesores de la Secretaría de Estado, entre los cuales hay policías que han prestado servicio en las unidades de intervención”.

Lo cierto es que la ley sí recoge reivindicaciones de la policía. Incluso en un principio se filtraron multas de hasta 30.000 euros por grabar a un policía o insultarle. Finalmente se castigarán con hasta 1.000 euros.

Si se pregunta a los policías, esto no les acaba de convencer a todos. Ignacio López, Secretario General de la Confederación Española de Policía: “evidentemente no nos ha gustado. En este trámite vamos a usar todos los recursos a nuestro alcance para intentar que esta situación que nos afecta (la multa) que ahora es leve vuelva a ser grave”.

Juande Fernández, activista de Greenpeace, visitó el Congreso de los Diputados por última vez de una manera peculiar. La nueva Ley de Seguridad Ciudadana impide “el escalamiento de organismos o instituciones públicas o de interés histórico-artístico sin la debida autorización”, lo que para él se debe a la actividad que hicieron en el Congreso, el cual escalaron.

Por esta acción, su caso acabó en la Audiencia Nacional. Pero el juez les dejó libres y ni siquiera les puso una multa. Ahora, esa misma protesta le costaría hasta 30.000 euros.

“Yo estoy convencido de que esto no frenará todas las protestas. Cuando alguien hace un escrache o se manifiesta… no lo hace pensando en las consecuencias sino en la base del problema. Aquí es donde el gobierno debería intervenir, no en ir en contra de las personas que están intentando que haya mejoras”, manifestaba Juande.

Además, a Greenpeace le afecta otro artículo que se parece sospechosamente, a acciones que sólo ellos llevan a cabo. Porque se multa hasta con 600.000 euros la entrada en centrales nucleares, incluyendo su sobrevuelo.

Juande nos habla también de este aspecto de la Ley de Seguridad Ciudadana: “Desde Greenpeace hemos hecho acciones en centrales nucleares. Las hemos sobrevolado. Poniendo de manifiesto la falta de seguridad. Hay puntos específicos que van en contra de acciones que hemos hecho. Es una ley antigreenpeace, hay nombres y apellidos”.