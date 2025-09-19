Una joven israelí, dispuesta a la cárcel por no hacer el servicio militar: "Es lo mínimo que puedo hacer cuando hay un genocidio"

laSexta Columna se adentra en una de las manifestaciones que tienen lugar en Israel para que se ponga fin al genocidio en Gaza. Allí, dos jóvenes afirman que no harán el servicio militar obligatorio: "Israel se está volviendo cada vez más fascista".

La misma estrategia de boicot contra el apartheid de Sudáfrica empieza a escucharse hoy, décadas después, incluso entre los propios israelíes. "Igual que el boicot ayudó en Sudáfrica, estoy bastante seguro de que si el mundo se uniera para boicotear a Israel, todos estos crímenes se detendrían de inmediato", afirma un manifestante en Israel.

Allí cada vez hay más protestas, la mayoría para reclamar la repatriación de rehenes y el fin de la guerra. Sin embargo, ya hay algunos que hablan de genocidio. "Hay un genocidio en Gaza, todo en nuestro nombre. Mucha gente inocente muere y tenemos que detenerlo", expresa Danielle, otra manifestante.

Danielle explica que acaba de cumplir la mayoría de edad y que, como casi todos los israelíes, debe cumplir con el servicio militar obligatorio. Pero eso significa colaborar con el genocidio, y Danielle lo tiene claro: "Me negaré e iré a una cárcel militar porque no apoyo al ejército israelí. Es lo mínimo que puedo hacer cuando hay ocupación y genocidio", asegura.

Su compañero Itamar cuenta que rechazó el servicio militar el año pasado y ya ha estado en prisión. Ahora es activista humanitario y afirma rotundo que "Israel se está volviendo cada vez más fascista". Por ello, considera que tal vez esa "no es la última vez que estemos en prisión".

*Puedes ver el programa completo de laSexta Columna Boicot a un genocidio en atresplayer.