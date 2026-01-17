Jesús Núñez: "El plan de Trump es crear un clima para proclamar la ley marcial y bloquear la posibilidad de nuevas elecciones"

Jesús Núñez Villaverde, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, analiza la situación de Estados Unidos donde, afirma en este vídeo, "el plan de Trump es destruir lo que queda de la democracia estadounidense".

A Donald Trump se le suele comparar con Richard Nixon, lo que no le gusta al actual presidente de los Estados Unidos: "Le ve, de alguna manera, como un perdedor después de lo del Watergate", afirma Carlota García Encina, investigadora principal para Estados Unidos del Real Instituto Elcano.

Sin embargo, cuando la calle se vuelve contra Nixon para defender los derechos civiles y protestar contra la guerra de Vietnam, él acuña un concepto, el de "mayoría silenciosa", que Trump ha repetido en varias ocasiones.

"Atacar a ciertas minorías, establecer un ambiente de amenaza constante contra el que hay que actuar", señala Alba Leiva, redactora en 'El Orden Mundial', en el vídeo sobre estas líneas.

Igual que entonces, la contestación interna crece cada día, ahora para denunciar a gritos la deriva antidemocrática de Trump en cuestiones como las deportaciones o las actuaciones del ICE.

Mientras tanto, el plan de Trump, según Jesús Núñez Villaverde, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, es "destruir lo que queda de la democracia estadounidense creando una situación de inestabilidad dentro de Estados Unidos".

Algo que, según el experto, le permitiría "crear un clima que le justifique proclamar la ley marcial, bloquear la posibilidad de que haya nuevas elecciones y continuar en el poder el tiempo que sea necesario para llevar a cabo todo su plan".

¿Pueden los estadounidenses frenar a Trump?

Alba Leiva ve positiva la movilización colectiva, "porque significa que ciertos resortes democráticos siguen funcionando", si bien se pregunta si tiene la suficiente fuerza como para contrarrestar al trumpismo. Una cuestión que, sostiene, se dilucidará en las elecciones de mitad de mandato.

Carlota García, por su parte, destaca la división en el movimiento MAGA a raíz del caso Epstein y la bajada de Trump en los índices de popularidad. Además, apunta que cuando ganó las elecciones, "la mayoría de los norteamericanos le votaron porque, principalmente, pensaron que iba a ser un mejor gestor de la economía que Kamala Harris y, precisamente, es en eso donde sus índices están bajando".

