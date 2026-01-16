Jesús Núñez desmonta los argumentos de Trump para anexionarse Groenlandia: "Es absolutamente falaz, no se sostiene"

Jesús Núñez, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, recuerda a Trump que, al formar Groenlandia parte del territorio de Dinamarca, tiene el amparo de la OTAN.

La imagen de la negociación con las autoridades de Groenlandia es de ninguneo. Igual que sucedió con Cuba en el siglo XIX, Donald Trump, ahora, quiere comprar la isla y, si no, amenaza con hacerse con ella por la fuerza alegando que, si no, se la pueden quedar sus enemigos.

Un argumento que, según Jesús Núñez, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, es "absolutamente falaz" y "no se sostiene por ningún lado".

"Groenlandia forma parte del Reino de Dinamarca, por lo tanto está dentro del territorio de la OTAN y tiene el amparo y las garantías que proporciona el artículo quinto del tratado del Atlántico Norte, como cualquier otro", explica en el vídeo sobre estas líneas.

Además, añade, "entre Estados Unidos y Dinamarca, desde 1951, hay un acuerdo de cooperación en materia de defensa que permite a Estados Unidos tener presencia militar como una base en territorio de Groenlandia".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

*Puedes ver el programa completo de laSexta Columna 'El nuevo imperialismo yanki: ¿se puede parar a Trump?' en atresplayer.