Hans Laguna señala que Julio Iglesias se hizo panameño "por razones fiscales": "Abandera el ser español, pero tributa fuera"

El artista consiguió, gracias a las gestiones del general Torrijos, la ciudadanía panameña. Su mánager, Alfredo Fraile, llegó a reconocer que "siempre han hecho lo que les ha convenido a nivel fiscal".

Julio Iglesias, a pesar de defender su nacionalidad española, decidió convertirse en ciudadano panameño "por razones fiscales", como indica Hans Laguna.Lo consiguió gracias a las gestiones del general Torrijos, que facilitó su nacionalización. "Abandera el ser español, pero, en realidad, tributa fuera", añade el sociólogo.

"Tanto él como su mánager, Alfredo Fraile, se han visto envueltos en escándalos fiscales como, por ejemplo, los 'Pandora Papers' o los 'Paradise Papers'", explica Laguna, "de hecho, Alfredo Fraile ha reconocido que ellos siempre han hecho lo que les ha convenido a nivel fiscal".

"El tema de pagar impuestos es algo que ha estado siempre, según determinadas ideologías, como la que ha apoyado y sostenido a Julio Iglesias, visto como una cosa de perdedores, una ordinariez", expone Ángeles Caballero.

Laguna afirma que ser famoso "te vuelve más narcisista" ya que estás "muy desconectado de la realidad". El artista, además, tenía un alto grado de poder, lo que daba lugar "a un cóctel, digamos, letal para la salud psíquica, y las relaciones interpersonales de alguien como él".

