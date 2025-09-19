Un excomandante israelí pide perdón por expulsar a palestinos de Cisjordania: "Hicimos muchas cosas que lamento mucho"

laSexta Columna habla con un excomandante del Ejército israelí. En este vídeo, reconoce que mientras se manifestaba contra el apartheid de Sudáfrica, expulsaba palestinos de Cisjordania: "Estábamos muy ciegos respecto a lo que hacíamos".

Entre las manifestaciones que tienen lugar en Israel que reclaman el fin del genocidio en Gaza, laSexta Columna encuentra a un israelí que llama a rechazar la guerra de Netanyahu.

Se trata de Tuly Flint, un activista de la organización 'Combatientes por la Paz', pero que antes fue comandante de infantería del Ejército hebreo.

Flint expulsaba a palestinos de Cisjordania, a la vez que se manifestaba contra el apartheid en Sudáfrica. "Estábamos muy ciegos respecto a lo que hacíamos", comenta el excomandante, que asegura que "el sentimiento generalizado era que todo estaba bien".

Tuly señala que incluso no veían que era una ocupación "como la de los belgas en el Congo, ni como en Sudáfrica": "Somos ¿mejores?", señala el exmilitar, que recuerda que "en ese momento, estaba seguro de hacía lo correcto".

Ahora, este excomandante del Ejército israelí es consciente de que "hicimos muchas cosas que lamento mucho". "Pido perdón y me arrepiento", afirma.

