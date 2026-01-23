Embajador Xacobeo y un concierto pagado con "manzanas": así fue el polémico paso por Galicia de Julio Iglesias

Manuel Fraga decidió convertir al cantante el embajador del año jubilar. El artista, además, celebró un concierto en la plaza del Obradoiro. La elección no estuvo exenta de polémica debido al elevado coste que suposo que Iglesias cantara en Santiago de Compostela.

Julio Iglesias es un artista de fama internacional. Esto hizo que en los años 80 Manuel Fraga decidiera convertirlo en el embajador del año Xacobeo. La relación del artista con Galicia no comenzó ahí. El cantante contaba con un tema muy popular, 'Un canto a Galicia', que, además, fue traducido a 14 idiomas, colocándose en el número uno en muchos países.

Xosé Hermida indica que esto hizo que se convirtiera en "un personaje en Galicia" y, aunque no era gallego, "siempre le gustó presumir de su origen gallego". El artista solía visitar esta tierra casi todos los veranos "a ponerse rojo de nécoras", señala el periodista de 'El País'.

Pero, como expone Hermida, se desconocía en qué consistía su labor como embajador del año Xacobeo. A pesar de ello, el artista dio dos conciertos en Galicia, uno en la plaza del Obradoiro en 1993, por el que cobró una importante suma. Iglesias afirmaba que le pagaban "en manzanas" y estas declaraciones, "bastante desafiantes y arrogantes, contribuyeron todavía más a generar polémica", cuenta Hermida.

Nunca se supone cuánto llegó a cobrar el artista, ya que, como señala el periodista, "la Xunta de Fraga no se caracterizaba precisamente por la transparencia". "Serían dos millones al cambio de la época", expone, "aquello despertó bastante polémica".

El año en el que actuó Iglesias en Santiago de Compostela había elecciones, elecciones en las que Fraga consiguió mayoría absoluta. "Los conciertos le dieron gran beneficio político a la Xunta", concluye Hermida.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.