La delta force, acusaciones de narcotráfico y un juicio en EEUU: los caminos paralelos de Maduro y Noriega

Un 3 de enero de 2026, las fuerzas especiales se llevan a Nicolás Maduro. Ese mismo día, 37 años antes, hacían lo mismo con Manuel Noriega en Panamá. Dos casos sorprendentemente similares que analiza laSexta Columna en este vídeo.

Las imágenes de helicópteros estadounidenses atacando Venezuela ya se habían repetido 37 años antes, pero en aquella ocasión era Panamá.

La misma Delta Force que se despliega en Venezuela lo hizo también en el país del canal y con la misma orden del presidente: derrocar al dictador.

Un 3 de enero, [[LINK:INTERNO|||Article|||6958fb3d3dd74900073668cd|||las fuerzas especiales se llevan a Nicolás Maduro]] y, curiosamente, ese mismo día, pero de 1990, Estados Unidos detiene al líder militar de Panamá, Manuel Noriega.

Tras su detención, Noriega es trasladado a Estados Unidos y condenado a 40 años de prisión, acusado, entre otros delitos, de narcotráfico. Igual que Maduro.

El pueblo panameño denunció entonces la injerencia de unos Estados Unidos que en realidad solo querían controlar su bien más preciado: el canal.

Una intervención que, como tantas otras, despertó un "resurgir del sentimiento de antiamericanismo", señala Carlota García Encina, investigadora principal para Estados Unidos del Real Instituto Elcano, del que luego "se empaparon muchos gobiernos, como el de Chávez o Maduro".

