La Declaración de Barajas, o los 100 miembros de Vox que denunciaron "dudas sobre el origen y destino de los fondos del partido"

El general Antonio Budiño recuerda en laSexta Columna la reunión que organizó con afiliados y militantes descontentos con la deriva autoritaria de Abascal en Vox, mientras pedían más transparencia sobre las cuentas del partido.

Mientras Abascal niega la división en VOX, según algunos denunciantes del propio partido, más de 200 concejales han abandonado ya Vox en toda España o han sido expulsados por pedir transparencia en las cuentas.

Anna López, doctora en Ciencias Políticas, apunta en el vídeo sobre estas líneas que ese movimiento crítico en Vox se produce porque se quiere parecer "a esa estructura de partido de Orbán en la que el poder se acumula solo en una cúpula, especialmente Abascal", que ha ido concentrando todo el poder y "elimina cualquier disidencia o voz territorial". De hecho, señala que "Vox no tiene líderes territoriales".

Frustrado, el general Budiño decidió moverse y organizó una reunión de afiliados y militantes descontentos con la deriva autoritaria de Abascal que acabó juntando a muchos más de los que pensaba.

Finalmente, congregó a más de 100 personas "de 36 sitios distintos". Todos ellos decidieron hacer una declaración en la que también participó Idoia Ribas, la exlíder de Vox en Baleares, que se vio obligada a dejar el partido porque, según ella, fue "purgada".

Igual que el general Budiño, al que acusaron de "haber dicho cosas que han dañado la imagen del partido": "¿Decir que queremos que sea transparente y no caiga en las prácticas de chiringuito es ir en contra de Vox?", se pregunta.

Una de las denuncias de la Declaración de Barajas era la existencia de "dudas públicas sobre el origen y el destino de los fondos económicos del partido no aclaradas". Quienes abandonan Vox denunciando sus cuentas señalan un nombre: Disenso. De hecho, Ribas afirmaba que "yo misma me he visto presionada para transferir dinero al partido para que después vaya a Disenso".

