La fe en datos: cada vez más jóvenes afirman ser creyentes, pero no van más a misa

Los jóvenes cada vez buscan más respuestas para dar sentido a un mundo cada vez más inestable. Pero estas respuestas no solo las intentan encontrar en la iglesia católica, sino también en otras prácticas.

En los últimos 20 años, no ha dejado de bajar el número de personas que se declaran católicas en nuestro país. Según el CIS, entre los jóvenes de entre 18 y 24 años, este dato seguía descendiendo hasta 2020. En ese momento, solo un 29% de los jóvenes se identificaban como creyentes. Ese dato, en los últimos cinco años, ha crecido hasta el 37%.

A pesar de ello, estos jóvenes no van más a misa que antes. Jesús Bastante, redactor jefe de Religión digital, señala que "los jóvenes están buscando respuestas en lo espiritual, pero eso no se traduce en una vuelta a la iglesia católica".

Mar Griera, catedrática de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona, por su parte, indica que la mayoría de los jóvenes "no son religiosos, pero sí que hay un crecimiento en el interés hacía la espiritualidad".

Según el último Barómetro sobre religión y creencias hecho por una fundación del ministerio de Justicia, la tendencia es hacia la secularización ya que solo se declara practicante el 17% de la población.

"Mi abuela me decía que era católica 'porque sí'", recuerda Mar, "no cuestionaba las formas de creer". Actualmente, como indica la socióloga, los jóvenes dan respuestas más matizadas ante preguntas como si son católicos o creyentes. "Hay, en cierto modo, una sociedad de consumo, con un capitalismo neoliberal, hay casi una aproximación a la religión mucho más como nos aproximamos al mercado", reflexiona.

La búsqueda de la espiritual también se ha traducido en el auge de prácticas como el mindfulness, el yoga o incluso la astrología. "Esta búsqueda de sentido, esta necesidad de dotar de sentido la vida cotidiana en un mundo cada vez más inestable pasa por esta necesidad de buscar fuentes de sentido", indica Griera. Bastante señala que por primera vez en Occidente "las respuestas no solo las dan las religiones o el ateísmo". "La pueden dar otro tipo de sensibilidades", concluye, "pensar que la gente va a volver a las iglesias porque está buscando respuestas es no entender el mundo en el que nos movemos".

