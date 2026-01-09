Daniel Iriarte explica qué es la guerra cognitiva: "Es, un poco, como una epidemia zombi"

Este nuevo método de propaganda busca impactar a la gente y que las audiencias modifiquen su manera de pensar de manera que empiecen a difundir un argumentario determinado.

Las nuevas tecnologías han hecho que atacar sea muy sencillo y barato. Los grandes ejércitos, por ejemplo, ya recurren a la llamada guerra cognitiva para así ejercer control sobre la población enemiga.

Daniel Iriarte expone que este "es un concepto relativamente nuevo que viene del ámbito militar y que podríamos resumir como el hackeo de mentes".

Esta se diferencia de la propaganda tradicional porque esta "la lanzabas y podía tener un impacto o no", indica Iriarte. El periodista indica que con la guerra cognitiva se busca que "las audiencias se conviertan en soldados de tu propio ejército, que se modifique su forma de pensar de tal manera que empiecen a difundir tu argumentario y tus narrativas".

Iriarte afirma que se busca que se busca generar "como una epidemia zombi, buscas infectar a otra gente". Y esa 'infección' se produce a través de lo que llega a través de las pantallas. Para esa guerra vale todo: desde el uso de la desinformación o la mentira.

