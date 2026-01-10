Daniel Iriarte explica por qué China se ha convertido en el país que más oro ha comprado en la última década

China ha seguido el ejemplo de Rusia generando campañas de desestabilización en redes sociales. Pero su camino hacia la hegemonía va mucho más allá apuestan, también, por la guerra económica.

Donald Trump no esconde su interés por Groenlandia. Su objetivo es que esta isla forme parte de Estados Unidos. Para ello ha recurrido a algunas tácticas propias de la llamada guerra cognitiva. Una publicación del 'Wall Street Journal' señalaba que Trump dio a los servicios de inteligencia estadounidense instrucciones para que se volcasen en esta isla y así saber si en su población podían existir ciudadanos colaboracionistas.

Daniel Iriarte indica que en redes sociales también se han dado campañas en las que se pregunta a la gente sobre qué sienten ante una posible anexión con EEUU, "tratando de recabar narrativas que puedan utilizarse contra el gobierno danés".

Pero ¿a qué se debe el interés de Trump por ese lugar? El periodista Mario Saavedra señala que la isla "tiene una posición estratégica y, además, interesa por los posibles recursos futuros". "Por supuesto interesa porque el titular es genial. Nos hemos quedado Groenlandia", añade.

Pero la guerra cognitiva no solo es cosa de EEUU, sino que también son dominadas por otro país que quiere convertirse en hegemónico: China. "Poco a poco China se fue dando cuenta de que la estrategia rusa de inundar el espacio informativo con narrativas propias, en muchos casos de desinformación, era muy efectiva, entonces empezó a copiarlo", indica Iriarte.

La guerra de China va más allá de la desestabilización en redes sociales. Por ejemplo, está llevando a cabo una guerra económica con tácticas propias de una casa de empeños. Este país asiático está comprando más oro que ningún otro país.

El periodista expone que este metal precioso es "un valor refugio, es decir, es un elemento que en condiciones de inestabilidad no pierde su valor, al revés, suele incrementarse". Además, está haciendo lo mismo con determinados minerales, con alimentos, con la pesca e incluso con la arena.

Además, se están armando para defenderse desde el espacio. Para ello, están perfeccionando satélites que puedan inundar países con hordas de drones o lancen misiles nucleares. Iriarte indica que "casi todas las grandes potencias están tratando de desarrollar capacidades ofensivas en el espacio exterior para destruir los satélites del enemigo".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

*Puedes ver el programa completo de laSexta Columna ‘Después de Venezuela: la era de los depredadores’ en atresplayer.