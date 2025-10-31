Cristina Fanjul, periodista: "Las grandes empresas del carbón siempre han estado ligadas al poder"

El Pozo Emilio del Valle, en León, era propiedad de una familia muy conocida en la zona. Esto no frenó a Manuel, que perdió a su hijo en la mina: decidió pelear para que se hiciera justicia por su hijo.

El hijo de Manuel Moure falleció en el año 2013 mientras trabajaba en el Pozo Emilio del Valle, en León. "Mi hijo, los compañeros fallecidos y los heridos, no saben lo que hay detrás en el hundimiento... Lo tienen que saber los jefes, que para eso están", expone. La mina era propiedad de los del Valle.

Como señala Manuel, "su hermana, casada con Arias Navarro... Ya sabemos quién era Arias Navarro, ¿no?". Cristina Fanjul, coautora del libro 'Don Vito, una historia de mafia, política y carbón', señala que todas las grandes empresas del carbón "siempre han estado ligadas al poder".

A pesar de ello, Manuel decidió luchar para que los dueños de la empresa asumieran su responsabilidad. "Si un compañero te dice 'mejor no denuncies, no vais a sacar nada'... Vamos a jugar el partido. Lo perderemos, pero vamos a jugarlo", expone.

Manuel y Toñi Fernández, su mujer, tienen claro que no van a dejar de defender su causa. "Estuve en la mina 35 años y cuatro meses", afirma, "21 años seguidos agarrado al maritillo". "A mí no me doman. No me doman. No, es imposible", concluye.

