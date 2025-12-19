Cristina Cristina López Schlichting, sobre el nuevo disco de Rosalía: "Con sus canciones de 'Lux' yo rezo"

Rosalía ha desatado la locura con su nuevo disco. En él, ha cambiado su uniforme de 'motomami' por una estética más cercana a la santidad. Pero, ¿cuánto hay de auténtico y cuánto de moda?

Parece que lo religioso está de moda. El último disco de Rosalía, 'Lux', es solo un ejemplo de esta nueva espiritualidad que parece extenderse entre los jóvenes. Mar Griera, catedrática de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona, considera que "hay una parte de marketing porque ella juega con los símbolos religiosos". "En cierto modo, les da un significado propio que vincula a la religiosidad católica con un cierto misticismo", añade.

Cristina López Schlichting, por su parte, señala que la artista catalana ha podido apuntarse a una moda ya que ha percibido que hay una mayor sensibilidad hacia lo espiritual. "Pero, lo cierto, es que con sus canciones de 'Lux' yo rezo, no creo que mienta", añade.

El propio presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, ha hecho referencia al disco de Rosalía, afirmando que hay una corriente "que bien la descubre el marketing o que bien es una corriente real".

Y que esa corriente ha tenido su reflejo a nivel artístico a través de, por ejemplo, "un disco de una extraordinaria cantante española". Joan Planellas, arzobispo de Tarragona, manifiesta que estas manifestaciones tienen interés ya que denotan que hay un anhelo de trascendencia y espiritualidad.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

*Puedes ver el programa completo de laSexta Columna ‘Del Rosario a Rosalía: ¿ha vuelto la fe?’ en atresplayer.