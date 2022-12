Por estas islas antes pasaban coches, pero el Ayuntamiento de Barcelona las ha peatonalizado para darles otro uso. Algunos vecinos, como Silvia, están encantados. La portavoz del colecivo Superilla Poblenou asegura que "los coches sólo iban a aparcar porque no había nada que hacer, pero ahora la gente no sale de la manzana. Los vecinos se han hecho amigos".

Sin embargo, esta iniciativa no ha calado en todos. Jordi, de Plataforma de Afectados por la Superilla de Poblenou, cree que los coches son necesarios porque"donde no hay circulación de gente, no hay actividad económica".

Roger murió atropellado con 5 años: su silueta con su hermano de la mano hoy salva vidas

Cada año se producen más de 11.000 atropellos en España y más de 200 personas mueren arrolladas por vehículos en ciudades de nuestro país. Vanesa y Jordi, padres de Roger, llevan un año concienciando a conductores y peatones para evitar accidentes de tráfico y muertes como la de su hijo de cinco años.

La reacción que explica por qué los ciclistas piden un carril exclusivo: una conductora casi le arrolla y, para colmo, le increpa

"¡Es que no podéis ir por el medio!", es la airada reacción que se puede ver en este vídeo de una conductora que casi arrolla a un ciclista en un carril compartido para coches y bicis.

El experimento que demuestra cómo afecta la contaminación a todos los seres vivos

¿Cómo de peligrosa es realmente toda esa contaminación que nos cubre? Nuestra meteoróloga Isabel Zubiaurre hace un experimento con ácido nítrico y monedas de cobre para generar el contaminante que producen nuestros coches

La guerra para expulsar a los peatones de las ciudades: "¿Tiene sentido que cuando la mayoría de gente no tiene carnet el espacio sea para el coche?"

La del coche es una epidemia difícil de combatir, sobre todo en las grandes ciudades como Madrid. Una de las opciones es premiar al transporte público o peatonalizar algunas zonas, pero aún queda un largo camino para que el peatón recupere su espacio.

Sus emisiones son cancerígenas pero aún no han desaparecido: ¿se acerca el fin de los motores diésel y de gasolina?

Llevamos décadas sufriendo sus malos humos, la OMS ha declarado que sus emisiones son cancerígenas, pero a pesar de ello, los motores de diésel y gasolina se siguen utilizando. ¿Cumpliremos los objetivos marcados por el Gobierno y Bruselas?