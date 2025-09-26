Carmen Ladrón de Guevara: "El papa quiso interceder por los condenados, pero Franco no se puso al teléfono"

La condena de 11 personas a pena de muerte provocó una oleada de protestas contra la dictadura de Franco. En Roma o París se gritaban consignas contra el dictador, acusándolo de “asesino”, manifestando su repulsa por las sentencias emitidas.

Tan solo dos meses antes del fallecimiento de Francisco Franco, once hombres fueron condenados a pena de muerte tras cuatro consejos de guerra, acusados de atentar contra la Guardia Civil o la Policía. Las condenas provocaron una ola de protestas en todo el mundo.

El profesor de Historia Contemporánea en la UNED, Víctor Aparicio, recuerda que en "la mayoría de los países del entorno europeo occidental en ese momento manifiestan su enérgica condena". Magda Oranich considera que, en ese momento, a nivel internacional "se dieron cuenta de lo que era el franquismo".

Además, durante esos días se pidió el indulto de los condenados. Un indulto que llegó a solicitar, incluso, el papa Pablo VI. Carmen Ladrón de Guevara cuenta que "el Papa intercedió; quiso hablar con Franco para que no ejecutaran a estas personas. Franco no se puso al teléfono".

El dictador tampoco escuchó las plegarias de los obispos españoles, como el cardenal Tarancón. Victoria Sánchez-Bravo, hermana de uno de los condenados, hablo con el religioso al que le arrancó la promesa de que le pidiera a Franco clemencia para José Luis, su hermano.

La mujer llegó, incluso, a hablar con la hermana del dictador. Esta le dijo que no iba a pasar nada y que la condena se iba a anular. Su hermano, incluso, llegó a pedirle por carta que no firmara las sentencias de muerte. Victoria confió, hasta el último momento, en las plegarias. Pero, Franco, no escucho ni al cardenal ni a sus hermanos.

