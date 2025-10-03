Carlos Alsina recuerda la tensa comida en la que Montoro le amenazó: "Me pareció un tono muy mafioso"

"Yo soy el ministro de Hacienda, yo decido el IVA. Tenlo presente". Con estas palabras Cristóbal Montoro habría amenazado a Carlos Alsina por las críticas en su programa. El periodista de Onda Cero lo recuerda para laSexta Columna.

Carlos Alsina compartió mesa y mantel con el tono amenazante de Cristóbal Montoro. El periodista de Onda Cero recuerda para laSexta Columna cómo fue aquella comida con el entonces ministro de Hacienda y sus jefes.

En el vídeo sobre estas líneas, Alsina explica que el encuentro comenzó "de una manera muy cordial", aunque "siempre estás esperando aquel momento en el que quien te ha convocado entre en materia, o sea, esta comida, de qué trata en realidad".

La comida iba de que a Montoro, las críticas de la prensa, le resultaban indigestas, así que el plato de aquel día se aliñó con un poco de 'salsa de amenaza' porque al ministro de Hacienda no le gustaba la línea editorial del programa de Alsina.

"Montoro entra en materia y entonces me dice, ya dirigiéndose a mí: 'No estoy muy contento con la línea que lleva el programa", relata el periodista, cuya respuesta fue que decirle que "la línea siempre es crítica, sobre todo con quien manda. Nosotros no hemos cambiado, yo no he cambiado, el programa no ha cambiado, quién ha cambiado eres tú", apunta.

La reacción de Montoro, recuerda Alsina, fue decir "yo soy el ministro de Hacienda, yo decido el IVA" y señalar que uno de los accionistas principales de su grupo de comunicación es el grupo Planeta: "Seguramente a los responsables del grupo editorial no les gustaría que el ministro de Hacienda pusiera un IVA, digamos, más elevado de lo que deseaban. Tenlo presente".

Alsina señala que le pareció un "tono muy mafioso" y que le sorprendió que no "se tapara un poco en su manera de abusar del cargo que desempeña".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

*Puedes ver el programa completo de laSexta Columna 'Los papeles secretos de Montoro' en atresplayer.