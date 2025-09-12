'Bróders', la web que da carpetazo a los mitos de la manosfera: "Sacrifican a los chavales acercándolos a contenidos de odio superpolarizado"

Lionel Delgado ha creado un espacio donde los más jóvenes pueden poner en común sus dudas ante un panorama lleno de extremos. "Sí que nos preocupa mucho la deriva ultraderechista de los chicos, pero también hay una deriva muy progresista y generaciones enteras que han sabido integrar mucho de los debates de género", dice.

Bajo la estoica (y nunca mejor dicho) figura de Marco Aurelio se esconde un grupúsculo de gente que ya ha convencido a cientos de jóvenes: la manosfera. A través de la premisa del trabajo y el esfuerzo, son muchos los hombres que se dedican a compartir un mensaje en redes en el que se enfatiza la masculinidad, el odio a la mujer y se echa por tierra el discurso feminista. También apelan al individualismo y a destruir el discurso colectivo.

Con representantes tan conocidos como Amadeo Llados, para los jóvenes es difícil crearse un criterio propio ante tal lluvia de información, una conclusión a la que llegó Lionel Delgado, creador de la web 'Bróders', una plataforma donde se busca responder a todas las preguntas de los jóvenes y mitigar el auge de la manosfera.

"Hay que hackear toda esta lógica absolutamente hipercompetitiva de mejora personal, de emprendedurismo, del yo más... Hay que convencer o seducir a un chico para que pueda entender que el éxito tiene más que ver con el desarrollo de una red de personas que le quiera encontrar lugar en el mundo o con estar satisfecho con lo que tiene y querer y cuidar como parte de ese éxito y no tanto comprar un coche, ligar mucho... ", explica el experto.

Así, Delgado, divulgador experto en masculinidades y antifeminismo, ha compuesto este espacio donde se habla de las relaciones y el amor, la sexualidad, la presión estética o el éxito, entre otros. También ofrecen asistencia de salud mental o incluso para las relaciones a través de un número de teléfono.

"Nos preocupa mucho la deriva ultra derechista de los chicos, pero también hay una deriva muy progresista y hay generaciones enteras de chavales que han sabido integrar mucho de los debates de género que han planteado las luchas feministas la lucha de LGTBQ+ y han naturalizado unas formas de poder relacionarse entre ellos, de hablar de sus emociones. Sin embargo, parece que solo estamos focalizándonos en la parte negativa, en los chavales que se han radicalizado hacia la derecha", dice Delgado sin cortapisas.

Autocrítica, productiva y optimista"

Pese a que Delgado reconoce que hay comentarios en la web de jóvenes "preocupados por el feminismo y cómo les afecta negativamente", afirma que "tener dudas con el feminismo no significa siempre ser antifeminista". Es más, no duda en ser crítico con la otra parte. "Tampoco se ha hecho muy bien desde parte del feminismo donde se ha lanzado un mensaje muy contradictorio hacia los chicos sobre la labor, su papel y lo que deberían estar haciendo de cara al feminismo. En ese sentido también hay que hacer un poco autocrítica, productiva y optimista, de cómo podríamos hacer las cosas mejor", asevera.

Pese a esto, no duda en cargar con fuerza contra la ultraderecha que trata de aleccionar a los jóvenes. "Están dispuestos a sacrificar a los chavales acercándolos a contenidos de odio superporalizados, con tal de ganar más. La democracia nunca había tenido menos apoyo a nivel histórico", comenta. "No podemos dejar que el destino del planeta se rija por cuatro ricachones que por una mentalidad ultracapitalista y ultraconservadora, terminen modificando la forma en la que tenemos de relacionarlos entendernos y entender el mundo, pero para eso hace falta una voluntad política muy fuerte", añade.

