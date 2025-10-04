Ahora

'Fenómenos extraños'

Aznar, Esperanza Aguirre o Rodrigo Rato: la lista de compañeros del PP que sufrieron filtraciones con Montoro en Hacienda

laSexta Columna recuerda en este vídeo los diferentes casos de compañeros de partido de Cristóbal Montoro que sufrieron extrañas filtraciones cuando era ministro de Hacienda con Mariano Rajoy.

Durante el Gobierno de Mariano Rajoy con Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda había 'fenómenos extraños', como cuando José María Aznar aparecía 'estelarmente' con tono muy crítico diciéndole a Rajoy cómo tenía que hacer las cosas. Justo después, sus problemas con Hacienda se hacen públicos. 

Igual que los de Esperanza Aguirre, que se filtraron casualmente justo el día antes de las elecciones a la Alcaldía de Madrid en las que se enfrentaba a Manuela Carmena.

El periodista Javier Chicote afirma en el vídeo sobre estas líneas que la propia expresidenta de la Comunidad de Madrid "está segura porque ella criticó mucho a Cristóbal Montoro".

Incluso grandes examigos de Montoro, como Rodrigo Rato le culpan por su caída en desgracia. El periodista Mariano Guindal apunta que la fotografía de los agentes de aduanas bajando la cabeza del exministro para entrar en el coche rumbo a prisión "la busca y la articula Cristóbal Montoro".

