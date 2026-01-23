Así evitó 'eldiario.es' que se filtrara que estaban investigando a Julio Iglesias

Un hombre del entorno de las empleadas domésticas de Julio Iglesias se puso en contacto con el medio para compartir una información. El medio, ante los contactos del artista, decidió extremar las precauciones para evitar cualquier pequeña filtración de su investigación.

Diez años después de su participación en el festival de la canción de Benidorm, Julio Iglesias dejó de ser aquel chico tímido y pasó a ser un truhan. Su matrimonio con Isabel Preysler, además, hizo que su presencia en la prensa del corazón se multiplicara.

"Transmitía una imagen de hombre conservador, familiar, era como el padre modélico dentro de la familia canónica franquista", indica Hans Laguna, "y a partir de su divorcio, su marcha a Miami y los inicios de su carrera como cantante internacional, ahí empieza a explotar su imagen de don Juan, mujeriego y conquistador".

Y el artista, como expone Ángeles Caballero, no hizo ascos a esa fama de seductor y conquistador "que ha mantenido siempre". Pero, todo eso quedaba dinamitado por una información recibida en la redacción de eldiario.es.

Elena Cabrera expone que un hombre del entorno de las trabajadoras domesticas del cantante se puso en contacto con dicho medio. "Realmente daba sensación de que tenía información de primera mano, de que sabía de lo que estaba hablando", indica la Redactora jefa de Cultura en 'eldiario.es', "y, obviamente, la persona de la que hablaba nos llamó la atención".

El diario comenzó una larga investigación en colaboración con Univisión. Pero, como señala Ana Requena, esta debía ser llevada con discreción debido a los contactos del artista. En el medio tenían claro que una pequeña filtración podia alertarle y hacer que "pusiera en marcha una maquinaria que fuera muy contraproducente para lo que nosotras queríamos, que era animar a la gente a hablar, proteger su identidad", indica la redactora jefa de Género de 'eldiario.es'. En el medio, incluso, llegaron a inventar problemas logísticos para vaciar la redacción y poder trabajar con más sigilo.

