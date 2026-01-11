Así se ha convertido la Inteligencia Artificial en un agente más del Kremlin para atacar a la Unión Europea

Uno de los objetivos principales de las campañas de desestabilización son minar la confianza en la democracia. Algo a lo que recurre, por ejemplo, Rusia, a través de bulos sobre la población migrante o las campañas de igualdad.

Actualmente existe un ecosistema mundial que favorece las posiciones extremas. Esto, lo fomentan, por ejemplo, los rusos. Giuliano Da Empoli ha convertido en un personaje de película a uno de esos desestabilizadores profesionales al servicio del Kermlin. En su novela, 'El mago del Kremlin', Baranov, "se inspira en un personaje real que es Vladislav Surkov, es en realidad el tipo que aporta esto de una manera como un escenógrafo y creo que ahora es la pareja poderosa en todas partes", explica.

Surkov fue el autor de unos emails que detallaban los pasos a seguir para desestabilizar Ucrania tras la anexión de Crimea. Como indica Anna López, este tipo de acciones tienen un objetivo claro: "Minar la confianza a la democracia hacer dudar que unas elecciones han sido libres y justas hacer dudar que las instituciones fallan".

Rusia, como indica la doctora en ciencias políticas, "es el gran agente y enemigo para la Unión Europea primero a través de campañas de desinformación, no solo en campañas electorales sino también ahora a través del nuevo agente del Kremlin que es la Inteligencia Artificial". Se ha detectado que uno de cada tres contenidos que se generan a través de IA proceden del Kremlin con bulos o información engañosa que busca atacar y desestabilizar a la Unión Europea.

Da Empoli expone actualmente existe "una alineación explícita de depredadores, depredadores políticos y depredadores tecnológicos" que intentan evitar que existan reglas que regulen la tecnología. "Si miras la postura oficial de la Casa Blanca", reflexiona el escritor, "ahora mismo, si regulas la tecnología eres enemigo del gobierno estadounidense". "Y esto es porque en Estados Unidos creo que hay una convergencia entre políticos extremistas como Trump y el mundo tecnológico, que tienen un objetivo común: acabar con todas las leyes que puedan frenar su poder", concluye.

