El arzobispo de Tarragona denuncia la utilización partidista del catolicismo: "Están intentando apropiarse de la doctrina"

Muchos políticos apelan a la religión para llegar a su electorado o conseguir más votantes. Así, es posible ver como políticos nacionales e internacionales hacen referencia a la doctrina católica para transmitir su propio mensaje.

¿Está la ultraderecha sirviéndose de la religión para captar más votos? Donald Trump, Marco Rubio o Bukele han sido alguno de los políticos que han hecho manifestaciones religiosas en sus campañas o actos.

Jesús Bastante, redactor jefe de Religión Digital, indica que muchos políticos "son muy listos" ya que recurren a "lo que les interesa del Evangelio y de la pertenencia a una cultura católica o cristiana para llevar a cabo sus planes que nada tienen que ver". El periodista considera que esto es "muy excluyente" ya que se considera, por ejemplo, a los musulmanes extranjeros, "como si no hubiera musulmanes que son españoles".

La periodista Cristina López Schlichting manifiesta su miedo a que "determinadas posiciones ultra estén manipulando lo religioso". "Me recuerda al antisemitismo de los años 30", afirma. Joan Planellas, arzobispo de Tarragona, expone que algunos partidos de derecha y extrema derecha están intentando apropiarse de algunos puntos, pero, como indica, "en los aspectos de la doctrina social de la iglesia están en las antípodas de lo que piensan la iglesia". El religioso pone como ejemplo la inmigración, ya que, para la iglesia, se debe acoger y ayudar a los migrantes.

Planellas, se mostró muy crítico con las declaraciones de Vox sobre el rescate de seres humanos en el mar mediterráneo por parte de Open Arms. El arzobispo indicaba que una persona religiosa no puede ser racista.

"Tenemos textos explícitos en el antiguo testamento que dicen, acuérdate del emigrante, no lo desprecies, porque tú tambien fuiste emigrante en el país de Egipto". Para el religioso, en esos grupos no está presente la doctrina social de la iglesia ya que no demuestran "con los hechos" que son verdaderamente cristianos.

