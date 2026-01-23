Ángeles Caballero, sobre la defensa de Ramón Arcusa a Julio Iglesias: "Me genera muchísima violencia escuchar estos comentarios"

Después de que Julio Iglesias haya sido denunciado por agresión sexual y trata de seres humanos, el productor y amigo de Julio Iglesias, Ramón Arcusa, no dudaba en desacreditar a las víctimas para defender al cantante.

Ramón Arcusa, amigo personal de Julio Iglesias, no ha dudado en defender al artista poniendo en duda el testimonio de las denunciantes. El artista, parte del Dúo Dinámico, afirmaba que, si una mujer consideraba que había sido violada o acosada, debería ir al hospital "al día siguiente" y después a la Policía. "A mí me genera muchísima violencia escuchar este comentario", señala Ángeles Caballero, "todos los que muestran ese escepticismo no tienen ninguna fisura a la hora de defender la honorabilidad de: 'Insertar nombre y apellido'"

Un día antes de que la denuncia fuera archivada en España, Iglesias se defendía en sus redes sociales difundiendo presuntos 'WhatsApps' de sus extrabajadoras que contendrían muestras de afecto, incluso después de los hechos denunciados.

"Me gustaría que la gente se preguntara a sí misma: ¿tú denunciarías a Julio Iglesias? ¿Sería capaz de enfrentarse a Julio Iglesias que te va a contratar al mejor abogado?", plantea Ana Requena. Y expone que las víctimas de violencia sexual tardan de media entre 8 y 10 años solo en verbalizar lo que han vivido. "Falta un poco de compresión de cómo funciona este tipo de experiencias", denuncia, "antes de que les exijamos a las mujeres ser víctimas perfectas que no existen". "El negacionismo envalentona a los machistas y también creo que tienen el objetivo sobre todo de que las mujeres no hablen", afirma Requena.

Otra de las personas que defendía la inocencia de Iglesias fue Isabel Díaz Ayuso. Para la periodista, cuando la presidenta madrileña no pone en duda al cantante, "está diciendo que bajo ninguna circunstancia va a creer a las mujeres". "Le da igual en realidad, le da igual las pruebas, les da igual los relatos, les da igual todo", añade, "está poniendo por encima esa ahora mismo lucha política que tiene la extrema derecha contra el feminismo".

Elena Cabrera expone que creían que el impacto de la noticia iba a ser otro, "que iba a haber un 50% de hombres y mujeres defendiéndole y otro 50% diciendo que 'obviamente sí, esto encaja con el personaje que estábamos viendo'". La periodista señala que no ha sido así. "La sociedad española ha cambiado, el feminismo ha hecho cambiar a la sociedad", concluye.

