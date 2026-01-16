Alba Leiva, sobre la respuesta de Europa al desafío de Trump en Groenlandia: "Tiene que ir más allá del 'deeply concerned'"

laSexta Columna analiza con expertos cuál debe ser la respuesta de la Unión Europea a las amenazas de Donald Trump de anexionarse Groenlandia. Sus reflexiones, en este vídeo.

Ante la actitud imperialista de Trump, Europa empieza a contestar y varios países ya han mandado tropas a Groenlandia.

Sin embargo, ¿se puede ir más allá, por ejemplo, limitando el poder aquí de [[LINK:INTERNO|||Article|||6929e03ff2d33700070a46a9|||los tecnoligarcas que apoyan a Trump]], como Zuckerberg y Musk? Francia o Reino Unido ya tienen investigaciones abiertas que pueden acabar en multas millonarias a X, la plataforma de Elon Musk que Brasil, directamente, ha cerrado.

En el vídeo sobre estas líneas, laSexta Columna pregunta a los expertos si realmente la Unión Europea puede responder al desafío de Trump. Jesús Núñez, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, señala que "seguimos todavía empeñados en comunicados más o menos elegantes que expresan preocupación, que piden contención, que hacen llamamientos al respeto del derecho internacional".

De hecho, señala que la Unión Europea "ni siquiera se ha atrevido a identificar a Estados Unidos como el actor que ha violado el derecho internacional".

En esta misma línea, Alba Leiva, redactora de 'El orden Mundial', opina que "Europa tiene que ir más allá del 'deeply concerned' y empezar a plantear estrategias claras sobre cuál va a ser su relación transatlántica y dónde coloca a Estados Unidos, si como aliado, socio no fiable o directamente rival geopolítico".

La solución, según Joan Garcés, que fue colaborador de Salvador Allende, pasaría por "un sistema colectivo de seguridad en Europa", algo que según él "requiere diplomacia y voluntad", pero que cree que se puede conseguir.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

*Puedes ver el programa completo de laSexta Columna 'El nuevo imperialismo yanki: ¿se puede parar a Trump?' en atresplayer.